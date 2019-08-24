شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترك للخواجة الجديد حرية اختيار جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي منح المدير الفنى الجديد، الذى سيخلف مارتن لاسارتى، حرية اختيار جهازه المعاون سواء بتشكيل جهاز أجنبى بالكامل أو يكون مزيجاً بين الأجانب وبعض المصريين.

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وأقال مسئولو الأهلي لاسارتي على خلفية الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف وتوديع بطولة الكأس من دور الـ16، وتعد هذه الخسارة الثالثة على التوالى للاسارتي أمام بيراميدز.

ودخل الأهلي فى مفاوضات بالفعل مع أكثر من مدرب أجنبي، منهم الكرواتى زوان ماميتش والإيطالى ماسيمو والألمانى روجر شميت والإسبانى فلورانس والبرتغالى دوراتى.