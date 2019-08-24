شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد يعود من ألمانيا نهاية الأسبوع ويشارك فى تدريبات الأهلي بعد 30يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود كريم نيدفيد لاعب النادى الأهلى من ألمانيا نهاية الأسبوع الجارى، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى يخوضها اللاعب هناك قبل استكمالها فى القاهرة تمهيدا للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر.

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وأكد الطبيب الألماني المعالج لكريم نيدفيد أن شهر يفصل اللاعب عن العودة من جديد لتدريبات الأهلي، بعد تعافيه فى ذلك الوقت من إصابة الركبة.

واستقر مسئولو الأهلي على قيد نيدفيد برفقة الثلاثى محمد محمود وأحمد حمدى وسعد سمير فى الأماكن الشاغرة بالقائمة الحمراء.