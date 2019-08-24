نيدفيد يعود من ألمانيا نهاية الأسبوع ويشارك فى تدريبات الأهلي بعد 30يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود كريم نيدفيد لاعب النادى الأهلى من ألمانيا نهاية الأسبوع الجارى، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى يخوضها اللاعب هناك قبل استكمالها فى القاهرة تمهيدا للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر.
وأكد الطبيب الألماني المعالج لكريم نيدفيد أن شهر يفصل اللاعب عن العودة من جديد لتدريبات الأهلي، بعد تعافيه فى ذلك الوقت من إصابة الركبة.
واستقر مسئولو الأهلي على قيد نيدفيد برفقة الثلاثى محمد محمود وأحمد حمدى وسعد سمير فى الأماكن الشاغرة بالقائمة الحمراء.
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