شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصول اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مقر الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الحرة برئاسة عمرو الجناينى إلى مقر الجبلاية لعقد الاجتماع الأول بحضور جمال محمد على وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما يغيب محمد فضل لتواجده خارج مصر . Advertisements واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

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