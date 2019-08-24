السلاح يخوض أول مران فى المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منتخب مصر للسلاح أول تدريباته اليوم فى مدينة الرباط بالمغرب استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية. Advertisements وصلت بعثة السلاح إلى المغرب أمس وخاض الفريق أول مران اليوم استعدادا لخوض المنافسات يوم 26 أغسطس. وحرص مسئولو بعثة مصر على التواجد فى مران السلاح اليوم والاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات ووصول الأسلحة الخاصة باللاعبين.

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