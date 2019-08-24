شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تغادر وزارة الرياضة وترجئ إعلان القرارات للمؤتمر الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة من الاتحاد الدولى "فيفا" بإدارة شئون الكرة في مصر مقر وزارة الشباب الرياضة، بعد الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة. وبدأ الاجتماع في تمام العاشرة صباحا بعد وصول الرباعى عمرو الجناينى رئيس اللجنة ونائبه الدكتور جمال محمد علي والأعضاء أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، فيما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. Advertisements ورفض أعضاء اللجنة التعليق أو الحديث عن المناقشات، مؤكدين أنه سيتم الإعلان عن جميع القرارات فى المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده بعد قليل فى مقر اتحاد الكرة.

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