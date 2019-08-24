شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى وعبد الله جمعة يقتربان من العودة لتشكيل الزمالك أمام ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الثنائى فرجانى ساسى وعبد الله جمعة، لاعبا الزمالك، من العودة إلى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مواجهة ديكاداها الصومالى، التى ستقام فى التاسعة مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ولم يتواجد ساسى وعبد الله جمعة ضمن صفوف الزمالك فى مباراة الذهاب أمام بطل الصومال التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما الأسبوع الماضى فى برج العرب.

وعاد ساسى إلى تدريبات الزمالك مؤخرا بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها، وتعافى عبد الله جمعة من الإصابة التى أبعدته عن لقاء الذهاب ليجهزهما الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق من أجل العودة الليلة فى مواجهة بطل الصومال فى لقاء العودة، خاصة أنهما من عناصر الفريق الأساسية التى سيتسلح بهما الأبيض فى مواجهة المقاصة التى ستقام الأربعاء المقبل فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.