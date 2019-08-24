سوبر كورة يكشف تفاصيل الهجوم على جهاد جريشة فى الدقهلية بسبب الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال خروج الأهلى من كأس مصر أمام بيراميدز يلقى بظلاله على الساحة الرياضية، وهذا ما تجلى فيما تعرض له الحكم الدولى جهاد جريشة. وتعرض الحكم الدولى جهاد جريشة لموقف محرج، أثناء مشاركته فى نهائي دورة ودية أقيمت بمركز شباب ميت فضالة بالدقهلية، حيث تعرض الحكم الدولى لهجوم عنيف وهتافات من جماهير الأهلي بالقرية. Advertisements وأدار جهاد جريشة مباراة الأهلي وبيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف، وتغاضى جريشة عن احتساب ركلة جزاء للأهلي وفقا لتعليقات خبراء التحكيم عقب المباراة.

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