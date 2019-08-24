شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر فيديوجراف.. تفاصيل نجاة لاعبى المحلة من الموت فى حادث الفرامل المقطوعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا فريق غزل المحلة والجهاز الإدارى من موت محقق على طريق دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد قطع سلك الفرامل الخاص بأتوبيس الفريق أثناء التوجه إلى معسكر الفريق بالإسكندرية، وأسفر الحادث عن تصادم وانقلاب 7سيارات نتيجة تصادم الأتوبيس بها، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وسيارات الإسعاف.
وكان الفريق قد توجه للانضمام فى معسكر لمدة أسبوع بالإسكندرية، وأثناء سير الأتوبيس على طريق دمنهور حدث قطع مفاجئ بسلك الفرامل، واصطدم بـ7سيارات ما أدى إلى انقلاب عدد منها وحدوث تلفيات جسيمة ببعضها، دون حدوث إصابات باللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر فيديوجراف.. تفاصيل نجاة لاعبى المحلة من الموت فى حادث الفرامل المقطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.