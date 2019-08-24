شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر فيديوجراف.. تفاصيل نجاة لاعبى المحلة من الموت فى حادث الفرامل المقطوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا فريق غزل المحلة والجهاز الإدارى من موت محقق على طريق دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد قطع سلك الفرامل الخاص بأتوبيس الفريق أثناء التوجه إلى معسكر الفريق بالإسكندرية، وأسفر الحادث عن تصادم وانقلاب 7سيارات نتيجة تصادم الأتوبيس بها، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وسيارات الإسعاف.

وكان الفريق قد توجه للانضمام فى معسكر لمدة أسبوع بالإسكندرية، وأثناء سير الأتوبيس على طريق دمنهور حدث قطع مفاجئ بسلك الفرامل، واصطدم بـ7سيارات ما أدى إلى انقلاب عدد منها وحدوث تلفيات جسيمة ببعضها، دون حدوث إصابات باللاعبين.