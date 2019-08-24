شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز طلائع الجيش يطلب التعاقد مع جناح أيمن قبل إغلاق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب سيرجيو فارياس، المدير الفنى لطلائع الجيش، من مسئولى ناديه البحث عن جناح أيمن مميز يمكن التعاقد معه قبل غلق باب القيد لحاجته للاعب يجيد اللعب فى الجبهة اليمنى.
وبالفعل وجد مسئولو الطلائع ضالتهم فى جناح أيمن بالدورى الممتاز، وتحظى المفاوضات مع اللاعب بحالة من السرية، لحين الانتهاء من الاتفاق مع فريقه على جميع التفاصيل، لتجنب دخول بعض الأطراف فى الصفقة.
وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.
وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق واستعارة أحمد علاء من الأهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.
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