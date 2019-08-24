الاعتذرات تتوالى.. كواليس مفاوضات الأهلى مع خليفة لاسارتي و"الخطة البديلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر مسئول بالنادي الأهلي لـ "الخليج 365" إن اسم المدرب الجديد للنادي الأحمر قد يكون خارج القائمة المعلنة بعد تعثر المفاوضات مع الخماسي الذي استقرت عليه لجنة التخطيط.

وكان النادي الأهلي قرر إقالة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الإقصاء المبكر من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز بالخسارة (1-0) يوم السبت الماضي في ملعب برج العرب.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن محمود الخطيب يتولى ملف المدرب الجديد مشدداً على أن السقف المالي المحدد من قبل رئيس النادي الأحمر 2 مليون يورو فى العام بحد أقصى.

وتقلصت قائمة المدربين المرشحين لقيادة النادي الأهلي، خلفًا للمدرب الأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي، من 30 مدربًا إلى خمسة فقط، وفقًا لما أكده طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط وهي القائمة التى اعتذر معظمها.

وبحسب المصدر فإن المدرب الألماني روجر شميت المدير الفني السابق لبكين جوان الصيني اعتذر عن التفاوض لظروف أسرية فيما رفض الإسباني كيكي سانشيز فلوريس العودة للتدريب فى الوقت الحالي.

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وقال فابيو براجا نجل ومدير أعمال البرازيلي أبل براجا المدير الفني السابق لفلامنجو البرازيلي بمصراوي أن الأخير اعتذر عن تدريب الأهلي بعد أن تلقى اتصالات عبر وسطاء.

وقالت صحيفة "سبورتيكي نوفايستي" الكرواتية إن إدارة الأهلي تقدمت بعرض للمدرب الكرواتي زوران ماميتش بقيمة 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد وفوجئت- أى الإدارة - بأن زوران سيبدأ خلال وقت قريب محاكمة بشأن قضية سابقة له والتى قد تكون عائقاً - على حد قول الصحيفة - في اتمام الصفقة.

وابتعد الهولندي هنك تين كات المدير الفني الحالي للوحدة الإماراتي عن القائمة لارتباطه مع النادي الإماراتي بعد أن مرشحاً لتدريب الأحمر قبل قدوم لاسارتي.

وكان مصدر مسؤول في الأهلي قد كشف لـ"الخليج 365" أن لجنة التخطيط وضعت معايير ثلاثة فى المدرب القادم أولها، امتلاكه لشخصية قوية وإجادة التعامل النفسي مع اللاعبين من أجل السيطرة على النجوم بالفريق بالإضافة إلى المقابل المادي المناسب للنادي.

ويضع محمود الخطيب اسماء بديلة أخرى تتوافق مع الشروط وكلف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالتفاوض ، وتضم ألمانيين وبرتغالي بالإضافة إلى مدرب صربي خارج قائمة الخمسة .

وكان بعض الوكلاء قد عرضوا مدربين أخرين ضمن الـ 30 سيرة ذاتية التى وصلت للجنة التخطيط وتضم بعض الاسماء الكبيرة إلا أن المقابل المادي الذى تخطي السقف المالي أخرجهم من الحسابات.