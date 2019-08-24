"فضائيا وأرضيا".. دليلك لمتابعة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسط ظهور أول للصربي ميتشو المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

الزمالك سبق له على نفس الملعب تحقيق الفوز 7/0 في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة "أرضيا" عبر قناة "تايم سبورتس"، ويقدم كريم خطاب الاستوديو التحليلي في حضور أيمن يونس، وعبد الظاهر السقا، وعماد متعب، ويعلق على المباراة محمد الغياتي.

وسوف تقوم قناة "أون سبورت" ببث المباراة "فضائيا"، ويقدم الاستوديو التحليلي إبراهيم عبدالجواد، في حضور حازم إمام ومحمد عمر ووليد صلاح الدين، ويعلق على المباراة مؤمن حسن.