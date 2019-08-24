بالصور- كيف سخر رواد "السوشيال ميديا" من فوز الأهلي 9- 0 على "اطلع بره"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): سخر رواد الإنترنت من ضعف منافس الأهلي "اطلع بره" الذي تلقي هزيمة تاريخية من النادي الأحمر بنتيجة 9- 0 فى إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وحقق الأهلي فوزه التاريخي تحت قيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، الذي تولى قيادة الفريق خلفاً لمارتن لاسارتي، المقال. وصبّت الجماهير جام غضبها على لاسارتي الذي لم يستطع تحقيق هذه النتيجة، بالإضافة إلى مواصلة انتقاد وليد أزارو، مهاجم الفريق، الغائب المباراة على خلفية تألق بديله صلاح محسن.

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