أمير عادل يتحدث لمصراوي عن هدفه الأول مع كالمار السويدي.. والعودة للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي:

أبدى أمير عادل، المحترف المصري في صفوف كالمار السويدي، سعادته بتسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد، مشيرًا إلى أن يهدف إظهار قدراته واللعب بشكل جيد.

أمير عادل، انتقل من صفوف فريقه نورشوبيج السويدي إلى نظيره كالمار على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعلل عادل انتقاله لصفوف كالمار في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"كنت ألعب في صفوف فريق نورشوبيج السويدي وحصلت معه على أفضل لاعب في الفرق العام قبل الماضي، لكن في الموسم السابق لم أشارك كثيرًا وكنت أجلس على مقاعد البدلاء".

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وتابع:"قال لي وقتها المدرب أنني لا أناسب خطة الفريق ولكني أظن أنه يكذب ومشكلته كانت شخصية معي لذلك أردت المغادرة حتى جاءت فرصة الانضمام لصفوف كالمار السويدي وسجلت هدفًا في المباراة الماضية أما بطل السويد وأنا سعيد للغاية الآن مع فريقي الجديد".

وأشار أمير عادل إلى وصول عروض من كبار أندية الدوري المصري خلال الفترة الماضية لعودته ولكن العروض لم تكن مناسبة له.

وعن انضمامه لصفوف المنتخب، رد المحترف المصري في كالمار السويدي: لم يتحدث معي أي فرد من الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، آخر من تحدث معي كان محمود فايز في جهاز هيكتور كوبر قبل كأس العالم".