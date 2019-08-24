"كشري وصراع العروش".. محمد صلاح يكشف 8 معلومات شخصية لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية، مقطع فيديو جديد من حوارها مع محمد صلاح، المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

صلاح تحدث خلال مقطع الفيديو عن العديد من الأشياء الشخصية بالنسبة له؛ حيث أوضح أن مطربه المُفضل هو الكندي، دريك بينما مسلسله المفضل صراع العروش game of thrones و La Casa De Papel لا كاسا دي بابل.

وأوصح صلاح أيضًا أن خلفية هاتفه الخلوي هي صورة ابنته، بينما الكشري هو وجبته المُفضلة وغيرها من الأشياء التي يُمكنكم مشاهدتها عبر مقطع الفيديو التالي: