السلاح يخوض أول مران في المغرب

أدى منتخب مصر للسلاح أول تدريباته اليوم في مدينة الرباط بالمغرب استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية. وصلت بعثة السلاح إلى المغرب أمس وخاض الفريق أول مران اليوم استعدادا لخوض المنافسات يوم 26 أغسطس.

حرص مسئولو بعثة مصر على التواجد في مران السلاح اليوم والإطمئنان على توفير كافة الإمكانيات ووصول الأسلحة الخاصة باللاعبين. 26 أغسطس.حرص مسئولو بعثة مصر على التواجد في مران السلاح اليوم والإطمئنان على توفير كافة الإمكانيات ووصول الأسلحة الخاصة باللاعبين.

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