وصول اللجنة الخماسية اتحاد الكرة لعقد اجتماعها الأول

وصلت اللجنة الخماسية اتحاد الكرة لبدء اجتماعها الأول بعد التعيين منذ قليل. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعتمد تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شئون الاتحاد المصري للعبة حتى 31 يوليو 2020 برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق. «فيفا» أعتمد تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شئون الاتحاد المصري للعبة حتى 31 يوليو 2020 برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

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