رفض نادي مازيمبي الكونغولي فكرة التفريط في مهاجمه جاكسون موليكا للنادي الأهلي.

وجدد النادي الأهلي مفاوضاته مع موليكا لضمه في الموسم الجديد.

ويعاني الأهلي من أزمة حادة في خط الهجوم وظاهرة إهدار الفرص السهلة. الأهلي.وجدد النادي الأهلي مفاوضاته مع موليكا لضمه في الموسم الجديد.ويعاني الأهلي من أزمة حادة في خط الهجوم وظاهرة إهدار الفرص السهلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مازيمبي يرفض التفريط في مهاجمه موليكا للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.