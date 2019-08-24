تعرف على حكام مباريات ختام الجولة الاولى من الدورى السعودى للمحترفين

أعلن الاتحاد السعودى لكرة القدم عن حكام مباريات ختام الجولة الاولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 . ويدير لقاء الشباب والفتح الحكم الهولندى مارتينوس كيركوف ويعاونه كلاً من : تيري هوكسترا حكم مساعد أول ، إيريك كلاينجان حكم مساعد ثانى ، إروين بلانك حكم رابع ، دينيس هيخلير حكم فيديو و إنغمار أوستارم مساعد حكم فيديو . رابع ، دينيس هيخلير حكم فيديو و إنغمار أوستارم مساعد حكم فيديو . بينما يدير لقاء الفيصلى و الفيحاء الحكم النيوزلندي ماثيو كونجر ويعاونه كلا ًمن : تيفيتا ماكاسيني حكم مساعد أول ، مارك رول حكم مساعد ثانى ، ألكسندر كافانا حكم رابع ، جواو كابيلا حكم فيديو و نيلسون موزين مساعد حكم فيديو . ثانى ، ألكسندر كافانا حكم رابع ، جواو كابيلا حكم فيديو و نيلسون موزين مساعد حكم فيديو . يدير الحكم الغامبى باكاري جاساما مباراة الوحدة و الاتفاق ويعاونه كلاً من : جبريل كامارا حكم مستعد أول ، مليك سامبا حكم مساعد ثانى ، دانيلو جروجيتش حكم رابع ، سيفين موين حكم فيديو و تركي الخضير مساعد حكم فيديو .

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