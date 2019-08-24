وزير الشباب يطمئن على زعيم الثغر وسط حفاوة الاستقبال من السفارة والعربى الكويتي

شهدت اجواء بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بالكويت حماسية حيث الاستقبال الأسطورى للفريق من قبل السفارة المصرية بالكويت ونادى العربى الكويتي.

بحضور رئيس النادي العربي الرياضي عبد العزيز عاشور و نائب الرئيس أسامة حسين و عضو مجلس الإدارة إسماعيل الحبيب عضو مجلس الادارة .

وكان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى قد تلقى اتصال تليفوني من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاطمئنان علي بعثة نادي الاتحاد السكندري المتواجدة في دولة الكويت الشقيقة.

كما ابلغ رئيس النادى وزير

الشباب بما وجدوه من حفاوة الاستقبال من رئيس نادي العربي الكويتي ومن السفير المصري بالكويت ورجال السفارة المصرية.

ومن جانبه قال محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى للوفد ان اتصال وزير الشباب للأطمئنان على الفريق والبعثة كان له بالغ الآثر فى نفوس اللاعبين بأهتمام الدولة والقيادة السياسية بتمثيلهم لمصر فى البطولة العربية خاصة فى بداية مشوارهم مشيرا الى ان السفارة المصرية بإستقبالها أكدت على نفس الانطباع.

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وأشار الى ان اللاعبين بقيادة الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى على قدر المسؤلية وسيبذلون قصارى جهدهم فى عرضهم الاول بالبطولة بالكويت الشقيق من اجل إسعاد جماهير نادى الاتحاد ومصر أيضا لانهم سفراء لها فى تلك البطولة المشرفة.

وأيده فى الحديث إسماعيل محمد رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة بأن اللاعبين يشعرون بأنهم يمثلون المصريين هنا ولديهم رغبة قوية فى استكمال مسيرتهم التى بدأها الفريق الموسم الماضى بنفس البطولة بعد ما تفوقواعلى فريق الترجى التونسى حامل اللقب بستاد الرعب برادس وكذلك نادى الزمالك المصرى بستاد برج العرب.

واختتم حديثه مشددا على ضرورة مؤازرة الفريق فى تلك البطولة وايضاً فى مباراة العودة مع نهاية سبتمبر المقبل بالاسكندرية.