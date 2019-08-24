لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام نوريتش سيتي

أعلن الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي تشكيل البلوز لملاقاة نوريتش سيتي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، التي ستقام على أرضية "كارو رود" معقل نوريتش سيتي، في تمام

الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويسعى لامبارد لحصد أول ثلاث نقاط له بعد أن حصد نقطة وحيدة من مباراتين، حيث تذوق طعم الخسارة القاسية

أمام مانشستر يونايتد في الجولة الإفتتاحية بنتيجة أربع أهداف للاشئ، وفي الجولة الثانية خرج بنقطة وحيدة أمام ليستر سيتي، بعد التعادل بنتيجة هدف لكل فريق.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

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خط الدفاع: أزبيلكويتا، زوما، كريستينسن، إيمرسون

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو،مونت

خط الهجوم: بوليسيتش، بيدرو، إبراهام