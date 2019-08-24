أعلن الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي تشكيل البلوز لملاقاة نوريتش سيتي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، التي ستقام على أرضية "كارو رود" معقل نوريتش سيتي، في تمامالساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.
ويسعى لامبارد لحصد أول ثلاث نقاط له بعد أن حصد نقطة وحيدة من مباراتين، حيث تذوق طعم الخسارة القاسيةأمام مانشستر يونايتد في الجولة الإفتتاحية بنتيجة أربع أهداف للاشئ، وفي الجولة الثانية خرج بنقطة وحيدة أمام ليستر سيتي، بعد التعادل بنتيجة هدف لكل فريق.
وجاء تشكيل البلوز كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: أزبيلكويتا، زوما، كريستينسن، إيمرسون
خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو،مونت
خط الهجوم: بوليسيتش، بيدرو، إبراهام
كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام نوريتش سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.