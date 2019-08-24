تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اليوم السبت، اجتماعًا في مقر القلعة الحمراء، برئاسةالدكتور طه إسماعيل، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي.
تناقش اللجنة آخر تطورات ملف المدرب الجديد للفريق الأحمر استعدادًا لحسم هذا الملف وتعيين مدير فني جديد للأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. لجنة التخطيط بالأهلي تعقد اجتماعًا لحسم ملف المدرب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.