اليوم.. لجنة التخطيط بالأهلي تعقد اجتماعًا لحسم ملف المدرب الجديد

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اليوم السبت، اجتماعًا في مقر القلعة الحمراء، برئاسة

الدكتور طه إسماعيل، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي.

تناقش اللجنة آخر تطورات ملف المدرب الجديد للفريق الأحمر استعدادًا لحسم هذا الملف وتعيين مدير فني جديد للأهلي.

