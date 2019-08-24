موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال مساء اليوم السبت على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وارسنال

تنطلق مباراة ليفربول وارسنال في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

فيما يكون الساعة الثامتة ونصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال

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تذاع مبارة ليفربول وأرسنال بشكل حصري على قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق على محمد على.

يدخل ليفربول المباراة بقيادة مدربه الألمانى يورجن كلوب،

ومن المحتمل أن يدفع بأدريان فى حراسة المرمى، وفى الدفاع ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان

دايك، جو جوميز، أندى روبرتسون، وفى الوسط فابينيو، جورجينهو فينالدوم، جوردن هندرسون، وفى الهجوم محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو مانى.

بينما من المحتمل أن يدفع أوناى إيمرى المدير الفنى لأرسنال بلينو فى حراسة المرمى، وفى الدفاع مايتلاند نيلز، دافيد لويز، سوقراطيس، ناتشو مونريال، وفى الوسط جوسيف ويلوك، ماتيو جندوزى، دانى سيبايوس، وفى الهجوم بيير باتريك أوباميانج، ولاكازيت، نيكولاس بيبى.



