فارياس يطلب ضم مهاجمًا أجنبيًا لصفوف طلائع الجيش

يبحث نادي طلائع الجيش عن مهاجم أفريقي لتدعيم خط هجوم الفريق، تمهيدًا للتعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلى، خصوصًا عقب رحيل مصطفى محمد، الذي انتهت إعارته من الزمالك، واستطاع الموسم الماضي أن يسجل 12 هدفًا.

يرفض المدرب البرازيلى سيرجيو فارياس التعاقد مع مهاجم محلى، مؤكدًا أن الأسماء المطروحة لن تصنع الفارق مع الفريق فى الموسم الجديد، وشدد على ضرورة جلب مهاجم قوى يجيد ضربات الرأس ليستطيع الاعتماد عليه بشكل

أساسى فى مباريات الدورى.

يمتلك طلائع الجيش أربع أسماء أجانب في قائمة الفريق، هم التونسى ماهر الحداد، والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق، والجابونى فرانك ستيفن، والسنغالى تالا نداى، ويحق له التعاقد مع لاعب آخر مثلما تنص لائحة القيد فى اتحاد الكرة بالموسم الجديد، بتسجيل لاعبي شمال أفريقيا محليين.