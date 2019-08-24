بالصور.. وزارة الرياضة وإدارة مارينا يختتمان مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي

في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة مارينا العلمين، برئاسة الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، الذي يدعم الاستغلال الأمثل لإمكانات مارينا العلمين في الرياضات البحرية والشاطئية والصيفية، وأيضًا توفير التنمية المطلوبة والمسابقات والمنافسات الرياضية.

اختتمت فعاليات أولى مسابقات الأقوى (the strongest) التي أقيمت على شاطئ مارينا 2 العلمين في البحيرة المستديرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، وجهاز القرى السياحية وشركة التعمير والتنمية السياحية.

شهد المهرجان، مسابقات رياضية وترفيهية للياقة البدنية

للرجال والسيدات والأطفال، وبعض الألعاب الترفيهية الشاطئية لجميع فئات العائلة، وفي ختام المهرجان قام مسئولو وزارة الرياضة وإدارة مارينا العلمين بتقديم الجوائز للفائزين في المسابقة، وسط حشد جماهيري كبير للمطالبة بتكرار المهرجان الرياضي أسبوعيًا.

كما شهد مشاركة نجم ستار أكاديمي 6 الأردني ناصر أبو لافي، وقام بالتقديم والتعليق على فعاليات المسابقة وتقديم بعض أشهر أغانيه.

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