رياضة | مهاجم أبها: أقاتل لمساعدة فريقي في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم أبها: أقاتل لمساعدة فريقي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر فانيفا أندرياتسيما قائد منتخب مدغشقر ولاعب فريق أبها السعودي عن سعادته بالهدف الأول له بالدورى والذى أحرزه أمس فى مرمى الهلال بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

وقال أندرياتسيما لـ"الخليج 365 الرياضي":"سعيد باللعب فى الدورى السعودى هو دورى قوى وإضافة لى اللعب هنا".

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وأضاف :"سعيد بالهدف الذى أحرزته ولكن ما يدور فى عقلي هو مساعدة فريقي للفوز فى المباريات القادمة".

وكان الهلال قد فاز برباعيه مقابل هدفين على أبها أحرز للهلال جوميز هدفين وجيوفينكو وعمر خربين كل منهما هدف بينما أحرز هدفين أبها فانيفا أندرياتسيما وسعد بقير المنتقل من الترجى التونسي