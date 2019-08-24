رياضة | بأمر "جوجل".. الأهلي خارج دوري أبطال إفريقيا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر "جوجل".. الأهلي خارج دوري أبطال إفريقيا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطاح محرك البحث "جوجل" بفريق الأهلي من دوري أبطال إفريقيا رغم فوزه على فريق اطلع بره بتسعة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي.

واحتسب محرك البحث "جوجل" نتيجة مباراة الذهاب للأهلي برباعية نظيفة بينما وقع في خطأ غير مقصود واحتسب نتيجة الإياب لصالح فريق اطلع بره ليصبح المجموع 9-4 لبطل جنوب السودان.

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كان الأهلي قد اكتسح فريق اطلع بره بتسعة أهداف في مباراة تألق خلالها حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وصلاح محسن.