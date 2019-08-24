رياضة | عاجل.. عماد متعب يمهد للعودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عماد متعب يمهد للعودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مهد عماد متعب مهاجم فريق الأهلي السابق إلى العودة من الاعتزال لقيادة هجوم القلعة الحمراء هذا الموسم.

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية: "إذا عاد مانويل جوزيه لتدريب الأهلي فما المانع من عودتي لقيادة خط هجوم الفريق لأن أفضل فتراتي الفنية كانت مع مانويل جوزيه والتاريخ يؤكد ذلك".

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وأضاف عماد متعب: "إذا تطلبت مصلحة الأهلي تراجعي عن قرار الاعتزال سأفعل وليس لدي مانع في الجلوس على دكة البدلاء".