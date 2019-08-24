رياضة | غزل شبين يتعاقد مع لاعبي الجمهورية ورحيل الثنائي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل شبين يتعاقد مع لاعبي الجمهورية ورحيل الثنائي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين، دعم صفوفه، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

حيث تعاقد الفريق المنوفي مع الحارس حامد رزق من فريق جمهورية شبين، ومحمد سعيد بوجي لاعب وسط مهاجم الجمهورية، وكلاهما من مواليد 1997.

وكان الغزل قد ضم مؤخراً مجموعة لاعبين وهم أحمد صقر، مهاجم بهتيم، ومحمد حله، مهاجم سرس الليان، وإسلام فرج جناح بهتيم، والسيد علاء مدافع ميت خاقان، وعزت دربالة مدافع طوخ، وأيمن قنديل حارس منوف، ومحمد عبد الغني ومحمود عبد النعيم جرودو لاعبا فريق بدر، وصلاح أحمد جناح بتروجت، ومحمد حدوته لاعب بيلا.

على جانب آخر، رحل من التعاقدات الجديدة، أسعد إبراهيم حارس عثماسون، وياسر جمال لاعب منية سمنود، ورضا مجاهد لاعب العبور، وهشام سعودي الذي إنضم للشمس.