رياضة | بسملة السلاموني تحقق ذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسملة السلاموني تحقق ذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت اللاعبة بسملة السلاموني المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الترايثلون "الثلاثي " في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا.

نجحت بسملة السلاموني في خطف الميدالية الذهبية اليوم بعد منافسة شرسة مع زيمبابوي والجزائر والمغرب.

رفعت الميدالية الذهبية للسلاموني رصيد مصر إلى 67 ميدالية بينهم 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية في صدارة دروة الألعاب الإفريقية.