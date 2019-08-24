رياضة | صلح نيمار وباريس سان جيرمان

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دخلت العلاقة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه نيمار داسيلفا في طريق الصلح بينهما في ظل الصراع المشتعل بين برشلونة وريال مدريد الإسباني على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن العلاقة بين باريس سان جيرمان ونيمار دخلت في فترة هدوء وانفراج ويمكن استدعاؤه لمباراة تولوز في الدوري الفرنسي.
وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يتحرك أي نادٍ من الأندية المُذكورة من أجل محاولة التعاقد مع مع نيمار وهو ما قلل من حدة توتره مع باريس سان جيرمان فقضيته لم تعد حربًا.
وأوضحت أن برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، لديهما تحفظات على مطالب نيمار المادية بخصوص راتبه السنوي.