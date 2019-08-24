رياضة | مدرب حراس ليفربول يزيد الغموض حول عودة أليسون بيكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس ليفربول يزيد الغموض حول عودة أليسون بيكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض لفريق ليفربول لصدمة جديدة قبل مباراة أرسنال اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف جون أتربيرج مدرب حراس نادي ليفربول عن أن الحارس أليسون بيكر يواصل التأهيل كل يوم دون استخدام ساقه لأن الوضع صعب جدًا

Advertisements

وأضاف مدرب الحراس عن موعد عودة أليسون : "لم يمنحنا الأطباء وقتًا محددًا لأنه من الصعب تحديد مدى سرعة شفاء الحارس البرازيلي لكن هناك فترة توقف دولي قادمة، وعلينا أن ننتظر لمعرفة مدى الوقت الذي يحتاجه أليسون للعودة".

وأصيب أليسون بيكر أمام نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وقد يغيب عن المباريات لمدة شهرين.

