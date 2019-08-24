رياضة | انقلاب في مانشستر يونايتد ضد بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب في مانشستر يونايتد ضد بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلب نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد بول بوجبا نجم الفريق وتضامنوا مع ماركوس راشفورد بشأن تسديد ركلات الجزاء في المباريات المقبلة.

وظهرت أزمة في مباراة اليونايتد مع وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بعدما تناقش اللاعبان بشأن تنفيذ ركلة الجزاء، والتي أهدرها فيما بعد بوجبا وتعرض على إثرها لهجوم عنصري.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد ولم يحسم الجدل بين اللاعبين بشأن تسديد ركلات الجزاء وترك الأمر لبوجبا وراشفورد للاختيار بينهما في الملعب.

وأوضحت أن نجوم اليونايتد يريدون أن يكون راشفورد هو المسدد الأول لركلات الجزاء هذا الموسم، لاسيما بعد الركلة المثيرة للجدل التي أهدرها بوجبا أمام وولفرهامبتون.