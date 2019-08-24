رياضة | ممثل غريب وقدرة خارقة.. محمد صلاح يكشف عن 8 حقائق شخصية في حياته (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل غريب وقدرة خارقة.. محمد صلاح يكشف عن 8 حقائق شخصية في حياته (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية مقطع فيديو جديد من الحوار مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وتحدث فيه عن معلومات وهوايات شخصية له.

وأوضح محمد صلاح أن مطربه المفضل هو الكندي دريك بينما يحب مسلسل صراع العروش ووجبة الكشري المصرية وصناعة هدف أفضل من تسجيله.

Advertisements

وأشار صلاح إلى أن خلفية هاتفه الخلوي هي صورة ابنته بينما يرغب أن تكون قدرته الخارق هي الطيران.