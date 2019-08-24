رياضة | رسميا.. نجم بايرن ميونيخ ينتقل إلى الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نجم بايرن ميونيخ ينتقل إلى الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس، عقد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني إلى ليل الفرنسي، لمدة خمسة أعوام، وذلك بحسب ما أعلن الناديان أمس الجمعة.

ووصل اللاعب البالغ 22 عاما إلى فرنسا أمس، من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني قبل إتمام صفقة انتقاله إلى نادي ليل، الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إنهائه الموسم الماضي مسابقة الدوري المحلي كوصيف لباريس سان جيرمان.

وقال ليل على لسان مديره العام، مارك إينغلا: "نحن سعداء جدا بإكمال توقيع ريناتو سانشيس، اللاعب الاستثنائي. وهو يتمتع بشخصية مثيرة للاهتمام تناسب مشروعنا".

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وبحسب مصدر مقرب من ليل، فإن صفقة التعاقد مع لاعب بنفيكا السابق، كلفت الفريق الفرنسي قرابة 20 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وكان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، كارل هاينتس رومينيغجه، فتح الباب أمام رحيل سانشيس بقوله قبل يومين في تصريح لشبكة "سكاي" الألمانية: "وصل ريناتو إلى هنا قبل ثلاث سنوات كالولد الذهبي بعد أن توج بطلا لأوروبا وبلقب أفضل لاعب واعد في كأس أوروبا عام 2016. ومنذ ذلك الحين فقد مركزه في المنتخب الوطني".

وأضاف: "سانشيس يريد استعادة مركزه مع منتخب البرتغال، وهو يدرك جيدا أن الأمر سيكون صعبا معنا، لاسيما بعد انتقال كوتينيو"، في إشارة إلى البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي انضم إلى النادي "البافاري" مؤخرا على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني.