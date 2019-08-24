رياضة | قبل الظهور الأول معا.. رسالة جريزمان إلى ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الظهور الأول معا.. رسالة جريزمان إلى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن الوعد الذي قطعه أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الجديد، على نفسه في المباراة الأولى التي تجمعه بالساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو في عددها الصادر اليوم: "رفقة معاً"، في إشارة إلى الظهور للأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفرنسي أنطوان جريزمان في هجوم برشلونة أمام ريال بيتيس.

وتابعت الصحيفة أن الأسطورة ميسي وجريزمان يظهران معا غدا، في مواجهة بيتيس بالجولة الثانية من الدوري الإسباني، موضحة أن أنطوان جريزمان وعد ميسي بتقديم المساعدة من أجل تحقيق الانتصار الأول.