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رياضة | قبل الظهور الأول معا.. رسالة جريزمان إلى ميسي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن الوعد الذي قطعه أنطوان جريزمان مهاجم الجديد، على نفسه في المباراة الأولى التي تجمعه بالساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو في عددها الصادر اليوم: "رفقة معاً"، في إشارة إلى الظهور للأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفرنسي أنطوان جريزمان في هجوم برشلونة أمام ريال بيتيس. 

وتابعت الصحيفة أن الأسطورة ميسي وجريزمان يظهران معا غدا، في مواجهة بيتيس بالجولة الثانية من ، موضحة أن أنطوان جريزمان وعد ميسي بتقديم المساعدة من أجل تحقيق الانتصار الأول.

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