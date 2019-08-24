رياضة | تريزيجيه أمام إيفرتون.. 5 مكاسب وتكرار عيوب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه أمام إيفرتون.. 5 مكاسب وتكرار عيوب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفاد محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا من المشاركة لأول مرة بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون التي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مكاسب تريزيجيه أمام إيفرتون

- حظي تريزيجيه باستمرار ثقة دين سميث المدير الفني لأستون فيلا الذي دفع لمدة 85 أمام إيفرتون

- نقل تريزيجيه من الجناح الأيمن إلى الأيسر جعله يعود لمركزه الطبيعي كما جعله يحظى بدعم قوي من تايلور الظهير الأيسر في الناحية الهجومية

- أصبح تريزيجيه أكثر أريحية في أداء الأدوار الدفاعية والهجومية لوجود تايلور خلفه وهو ظهير أيسر قوي بخلاف تواجد تريزيجيه في الجبهة اليمنى أمام أحمد المحمدي.

- تطور تمركز تريزيجيه في الناحية الدفاعية فأصبح يختار المكان الصحيح نسبيًا ولعل ذلك سبب الإبقاء عليه أمام إيفرتون لقوة أدواره الدفاعية

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- بدأ تريزيجيه إجادة تبادل الأدوار مع ويسلي مهاجم أستون فيلا بدليل دخول نجم منتخب مصر كمهاجم وهمي في بعض اللهجمات

عيوب تريزيجيه

- التسرع في إنهاء الهجمات

- عدم الدقة في الفرص النادرة التي تتاح له ويكفي أن أنور الغازي الذي لعب كبديل استغل كرة وحيدة وراوغ وسجل هدفًا بينما يصر تريزيجيه على اللعب المعتادة بالمراوغة للداخل للعب الكرة في الزاوية البعيدة.

- عدم محاولة التسديد على المرمى، ولعل الأخطاء الثلاثة هي التي واجهت محمد صلاح في بداية مشواره مع ليفربول خاصة فيما يتعلق بالدقة في إنهاء الهجمات بالشكل الصحيح