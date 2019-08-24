شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير أرسنال على أعتاب الانتقال إلى ريـال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يقترب الظهير الإسباني ناتشو مونريال، لاعب أرسنال الإنجليزي، من الانتقال إلى نادي ريـال سوسيداد، الذي يبحث عن إضافة مزيد من الخبرة إلى خط دفاعه.
ومن المنتظر أن يوقع صاحب الـ33 عامًا على عقد يمتد لعامين مع الفريق الإسباني، الذي وصلت المفاوضات بينه وبين أرسنال لمراحل متقدمة جدًا، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني لسوسيداد، إمانول ألجاسيل، يرى ضرورة إضافة خبرة أكثر لخط دفاعه، فيما قد يتأثر بضم «مونريال» الظهيرين أيهن مونيوز وكيفين رودريجيز، اللذين قد يجدا نفسيهما على مقاعد البدلاء.
وفي حال إتمام الصفقة سيعود اللاعب إلى الدوري الإسباني بعد قرابة 7 سنوات قضاها في إنجلترا منذ انتقاله من مالاجا إلى أرسنال عام 2013.
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