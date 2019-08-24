شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يقدم عرضًا جديدًا لأتلتيكو لإقناعه بالتخلي عن «كوريا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

من المنتظر أن يقدم نادي ميلان الإيطالي عرضًا جديدًا لنظيره الإسباني أتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع نجم الأخير الأرجنتيني أنخيل كوريا.

وحسب صحيفة «ماركا»، الإسبانية، يسعى الروسينيري لإقناع الروخيبلانكوس بالتخلي عن لاعبه مقابل 40 مليون يورو في فترة الانتقالات الجارية.

ورغم ذلك، يبقى المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، غير منفتحًا على الفكرة إلا بعد إنهائه التعاقد مع مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو.