موعد مباراة واتفورد ضد ويست هام الدوري الإنجليزي 2019-20 وآخر أخبار الفريقين

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السبت 24 أغسطس 2019

واتفورد ضد ويست هام الدوري الممتاز 2019-20 المكان: ملعب vicarage وقت البدء: 3 مساءً بتوقيت جرينتش ، اليوم يحتاج كل من واتفورد ووست هام إلى نتيجة حيث يلتقي الفريقان المتعثران في Vicarage Road اليوم.



لم يحقق فريق هورنتس ولا هامرز فوزًا كبيرًا حتى الآن هذا الموسم ، حيث خاض واتفورد خافي جراسيا قاع الجدول دون هدف أو نقطة.

لم يثمر إنفاق ويست هام الصيفي بعد بسحب واحد من مباراتيه الأولى ، ويحتاج مانويل بيليجريني إلى جمع النقاط في هذا النوع من الألعاب بالضبط لتبرير التعاقدات الضخمة مع النادي.

يحتاج كل من واتفورد ووست هام إلى نتيجة حيث يلتقي الفريقان المتعثران في Vicarage Road اليوم.

لم يحقق فريق هورنتس ولا هامرز فوزًا كبيرًا حتى الآن هذا الموسم ، حيث خاض واتفورد خافي جراسيا قاع الجدول دون هدف أو نقطة.

لم يثمر إنفاق ويست هام الصيفي بعد بسحب واحد من مباراتيه الأولى ، ويحتاج مانويل بيليجريني إلى جمع النقاط في هذا النوع من الألعاب بالضبط لتبرير التعاقدات الضخمة مع النادي. سيباستيان هالر متاح لفريق وست هام بعد إصابة الركبة ، وكذلك مارك نوبل (ربلة الساق) وفيليب أندرسون (الفخذ).

لن يتم نقل اللاعب Winston Reid (الركبة) إلى الوراء بعد مضي وقت طويل ، ولكنه يقترب من العودة.

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ممكن واتفورد الحادي عشر: فوستر ؛ فيمينيا ، داوسون ، كاثكارت ، هولباس ، كابوي ، كليفرلي ، هيوز ، ويلبيك ، ديولوفيو ، جراي

ممكن ويست هام الحادي عشر: فابيانسكي ، فريدريكس ، ديوب ، بالبوينا ، ماسواكو ، رايس ، نوبل ، أنطونيو ، لانزيني ، أندرسون ، هالر

التنبؤ: واتفورد 1-1 وست هام قد تجعل نتائج الفريق في بداية الموسم من مباراة يوم السبت قضية عصبية.

في حين أن كلا المديرين يبحثان بوضوح عن أول فوز لهما في هذا الموسم ، فإن الهزيمة ستكون كارثية ، لذا فإن غراسيا وبيليجريني ربما يقبلان نقطة في الوقت الحالي.

واتفورد يفوز: 5/4 القرعة: 5/2 وست هام يفوز: 23/10 هدف الهدف الأول

داني ويلبيك: 6/1 أندريه جراي: 6/1 سيباستيان هالر 13/2 خافيير هرنانديز: 6/1

قناة تلفزيونية ومعلومات البث المباشر لن يتم بث المباراة في المملكة المتحدة بسبب القيود المفروضة على البث من اتحاد كرة القدم والدوري الممتاز ودوري كرة القدم للألعاب بين الساعة 2.45 مساءً و 5.15 مساءً يوم السبت.

ومع ذلك ، يمكنك متابعة جميع الإجراءات من خلال مدونة LIVE القياسية لـ Standard Sport مع Giuseppe Muro في Vicarage Road.