رقم مميز لمحمد صلاح قبل مواجهة أرسنال اليوم

سجلا رائعا يمتلكه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول أمام أرسنال قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وخاض محمد صلاح 5 مباريات أمام أرسنال بمسابقة الدوري الإنجليزي بقميص ناديا تشيلسي وليفربول سجل خلالها 4 أهداف بواقع 3 أهداف مع ليفربول وهدف وحيد مع تشيلسي. ولم يتذوق محمد صلاح مرارة الهزيمة على مدار المباريات الخمسة التي خاضها أمام أرسنال بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين. وافتتح محمد صلاح رصيده التهديفى فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، عندما كان لاعباً فى صفوف تشيلسي أمام أرسنال.



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