كلوب ليفربول يواجه أرسنال اليوم بتصريحات قديمة

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السبت 24 أغسطس 2019

عندما يشغل يورغن كلوب مقعده مرة أخرى في مخبأ الأنفيلد لمباراة ليفربول مع أرسنال يوم السبت ، سيعرف أن الأمور قد تكون مختلفة.



لأنه عندما كان مدرب بوروسيا دورتموند في عام 2013 ، تم اقتراح Klopp كبديل محتمل لأرسين فينجر في فريق Gunners الساخن.

في حال انضم الألماني إلى ليفربول في أكتوبر 2015 ، أي قبل عامين ونصف من سقوط الستار على خدمة فينجر التي استمرت 22 عامًا في شمال لندن.

ولكن قبل عامين من مواجهة فينجر آرسنال مع فريقه دورتموند في مباراة جماعية لدوري أبطال أوروبا ، لم يكن كلوب قادرًا على الثناء على الفرنسي.

وقال للصحفيين في تصريحات نقلتها التليجراف "إنه شيء حقًا. أنا أحبه. هو سيدي. السير أرسين فينغر بالنسبة لي ".

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كان ذلك المؤتمر الصحفي أيضًا المؤتمر الذي أنجب واحدة من أكثر العبارات استخدامًا حول أسلوب اللعب التي يحبها كلوب ، مع الكثير من الحديث عن "كرة القدم المعدنية الثقيلة" بعد وصول الألماني إلى ليفربول.

عند مناقشة الفرق بين الأسلوب الذي يعجبه والأسلوب الذي يفضله فينجر ، قال كلوب: "أعتقد أنه يحب امتلاك الكرة ، ولعب كرة القدم ، ويمر ، إنه مثل الأوركسترا. لكنها أغنية صامتة ، نعم؟

"وأنا أحب المعدن الثقيل أكثر من ذلك. أنا دائماً أريد ذلك بصوت عالٍ! أريد أن أحصل على هذه" الطفرة "."

عند مناقشة الفرق بين الأسلوب الذي يعجبه والأسلوب الذي يفضله فينجر ، قال كلوب: "أعتقد أنه يحب امتلاك الكرة ، ولعب كرة القدم ، ويمر ، إنه مثل الأوركسترا. لكنها أغنية صامتة ، نعم؟

"وأنا أحب المعدن الثقيل أكثر من ذلك. أنا دائماً أريد ذلك بصوت عالٍ! أريد أن أحصل على هذه" الطفرة "."