شكرا لقرائتكم نادي الأهلي .. أزارو يطير إلى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبان حصول الفريق على راحة من التدريبات لمدة 3 أيام ، سافر وليد ازارو مهاجم نادي الأهلي لمسقط رأسه المغرب، لقضاء أجازة هناك ، واستبعد الجهاز الفني المؤقت بقيادة محمد يوسف ازارو من مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان ،التي اقيمت امس على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي جاءت ضمن مباريات دور الـ64 لبطولة دوري ابطال افريقيا والتي حسمها الفريق الأحمر ب٩ أهداف نظيفة ،بعد حسم مباراة الذهاب برباعية.

نادي الأهلي يقترب من التضحية بأزارو

واستطاع المارد الأحمر أن يحقق أكبر انتصاراته التاريخية خلال مشاركاته الأفريقية حيث لم يسبق للفريق الأحمر وأن حقق هذه النتيجة من قبل.

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نادي الأهلي

سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، الضوء على الفوز العريض الذي حققه النادي الاهلي على إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 9 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ 64 بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

نادي الأهلي

وذكر الموقع الرسمي لـ"الكاف"، أن الاهلي العملاق المصري بلغ الدور الأول بمسابقة دوري ابطال افريقيا بطريقة رائعة بفوزه الساحق على اطلع بره من جنوب السودان بنتيجة 9-0 مساء الجمعة، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 13 – 0.

نادي الأهلي .. وأضاف "بعد الفوز ذهاباً 4-0 قبل أسبوعين، سجل الأهلي تسعة أهداف في مرمى بطل جنوب السودان ليحقق صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطال 8 مرات أكبر في فوز في تاريخه القاري، هاتريك حسين الشحات، ثنائية من كل من صلاح محسن وحمدي فتحي، وهدف من أحمد فتحي وآخر ذاتي من مدافع اطلع بره مصطفى سليم منحت الأهلي فوزاً قياسياً بالإسكندرية".