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شكرا لقرائتكم مدرب الاهلى الجديد .. صلاحيات كاملة من المجلس الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مدرب الاهلى الجديد بصلاحيات كاملةمدرب الاهلى الجديد .. استقر مسئولو النادي الأهلي على منح المدير الفني الجديد حرية اختيار جهازه المعاون سواء بتشكيل جهاز اجنبي بالكامل او يكون مزيج بين الأجانب وبعض المصريين.
وكان مسئولو الأهلي أقالوا لاسارتي على خلفية الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف وتوديع بطولة الكأس من دور الـ16، وتعد هذه الخسارة الثالثة على التوالي للاسارتي أمام بيراميدز.
ودخل الأهلي في مفاوضات بالفعل مع اكثر من مدرب اجنبي منهم الكرواتي زوان ماميتش والإيطالي ماسيمو والألماني روجر شميت والأسباني فلورانس والبرتغالي دوراتي.
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