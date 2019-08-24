شكرا لقرائتكم ساسي وجمعة يقتربان من المشاركة أمام بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك ديكاداها الصومالى فى التاسعة من مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا ، واقترب الثنائى فرجانى ساسى وعبد الله جمعة لاعبى الزمالك من العودة إلى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض.

ولم يتواجد ساسى وعبد الله جمعة ضمن صفوف الزمالك فى مباراة الذهاب أمام بطل الصومال التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى جمع بينهما الأسبوع الماضى فى برج العرب.

وعاد ساسى إلى تدريبات الزمالك مؤخرا بعد نهاية الأجازة التى حصل عليها وتعافى عبد الله جمعة من الإصابة التى أبعدته عن لقاء الذهاب ليجهزهما الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق من أجل العودة الليلة فى مواجهة بطل الصومال فى لقاء العودة خاصة إنهما من عناصر الفريق الأساسية التى سيتسلح بهما الأبيض فى مواجهة المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.