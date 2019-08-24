شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ورحلة البحث عن مهاجم أفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمتلك طلائع الجيش فى قائمته أربعة لاعبين أجانب هم التونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق والجابونى فرانك ستيفن والسنغالى تالا نداى، ويحق له التعاقد مع لاعب آخر مثلما تنص لائحة القيد فى إتحاد الكرة بالموسم الجديد.
ورفض البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش فكرة التعاقد مع مهاجم محلى ، مؤكداً أن الاسماء المطروحة لن تصنع الفارق مع الفريق فى الموسم الجديد حيث شدد على ضرورة جلب مهاجم قوى يجيد ضربات الرأس ليستطيع الاعتماد عليه بشكل أساسى فى مباريات الدوري
وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل
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