شكرا لقرائتكم محمود جابر يخمد الفتنة في قلعة الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنغازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل
وأعلن محمود جابر وصبرى المنياوي مدير الكرة أن اللاعب لن يرحل حالياً وأن الجهاز الفني لن يسير خلف مواقع التوصل الاجتماعي "السويشيال ميديا" التى زعمت أن النادي سيفسخ عقد اللاعب وقرر مسئولو الدراويش الأبقاء على اللاعب خاصة وأن النادي تعاقد مع اللاعب عن قناعة تامة بمستواه ونجح اللاعب في لفت الأنظار أثناء التدريبات والمباريات الودية وليس صحيحا ان الدراويش مازلنا نضعه تحت الاختبار ".
وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .
ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .
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