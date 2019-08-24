شكرا لقرائتكم محمود جابر يخمد الفتنة في قلعة الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الجهاز الفني للأسماعيلي بقيادة محمود جابر في إخماد "الفتنة" التى إشتعلت خلال الأيام الماضية حول إمكانية فسخ عقد الوافد الجديد خليل حجي " نيمار " بدعوى عدم حاجة الفريق لجهوده وعدم ظهوره بشكل جيد في التدريبات والمباريات الودية التى خاضها الدراويش خلال الفترة الماضية

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنغازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

وأعلن محمود جابر وصبرى المنياوي مدير الكرة أن اللاعب لن يرحل حالياً وأن الجهاز الفني لن يسير خلف مواقع التوصل الاجتماعي "السويشيال ميديا" التى زعمت أن النادي سيفسخ عقد اللاعب وقرر مسئولو الدراويش الأبقاء على اللاعب خاصة وأن النادي تعاقد مع اللاعب عن قناعة تامة بمستواه ونجح اللاعب في لفت الأنظار أثناء التدريبات والمباريات الودية وليس صحيحا ان الدراويش مازلنا نضعه تحت الاختبار ".

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .