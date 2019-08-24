شكرا لقرائتكم الداخلية يواجه الأوليمبي وديا استعداد للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية ، أن أداء اللاعبين في وديتي حرس الحدود كان مقنعاً بنسبة كبيرة بعد أن تعادل الداخلية في المباراتين بنتيجة 1/1، حيث الفريق لعب المباراتين بتشكيلين مختلفين لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة.
ويقع الداخلية في مجموعة قوية بدوري القسم الثاني تضم بتروجت والترسانة ومنتخب السويس والسكة الحديد والنصر وغيرها من الفرق القوية.
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