لؤي دعبس يهاجم مرتضى منصور: ’’أمك كانت بتبيع محشي وبتخدم في البيوت‘‘.. ورئيس الزمالك يرد: ’’أنت صايع وبلطجي وتاجر سلاح‘‘

كتب: ضياء السقا

دخل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في صراع جديد مع المصارع لؤي دعبس، عضو مجلس الإدارة السابق، حيث تبادل الطرفان الهجوم على بعضهما.

بداية القصة

هاجم مرتضى منصور، دعبس خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مؤخرا، لتقديم المدرب الصربي الجديد ميتشو، قائلا: “لو شفتك عند النادي هعلقك من رجلك وهحلقلك شعرك”.

بعد ذلك ذهب دعبس إلى الزمالك، ونشر فيديو من أمام النادي، قائلا: “أنا جيت النادي لوحدي وفي خلال 24 ساعة بس، علشان مرتضى يعلقني من رجلي ويحلقلي شعري.. ولقيته خايف مني وقافل بوابة النادي ومانع الأعضاء من الدخول”.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث واصل المصارع السابق، هجومه على منصور، ونشر فيديو جديد، على حسابه بالفيس بوك قال فيه: "ابعد عني علشان أنت عارف كويس مين الخدام، أمك كانت بتبيع محشي وبتخدم في البيوت".

وتابع دعبس: "متنكوش عليا عشان أنت مش قد نكشيتي، احترم نفسك وشيبتك، علشان خاطر ممرطكش، جبتك قدام باب النادي قبل كده وعبطناك أنت وابن أختك وقعدت تتصور وتقول كهربوني وعبطوني".

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من جانبه، نشر مرتضى منصور، فيديو، على صفحته بالفيس بوك، يرد خلاله على هجوم لؤي دعبس.

وقال منصور: "في عيل بلطجي وصايع يدعى لؤي دعبس، ضربته كتير قبل كده ومسجل خطر".

وأضاف: "دعبس راح صوّر فيديو من أمام النادي وأنا وقتها كنت أتواجد بمكتب مدير الأمن، ولو راجل تقرب من باب النادي.. أنت مجرم وبتاجر في كل شئ محرم، وهنزل صورك بالسلاح، وقمت بخطف طفل وخبيته عند خالتك، وكسرت مستشفى الصفا قبل سفرك إلى السعودية وحرقت مقر عبد الرحيم علي لكي يتنازل في الانتخابات".

وواصل مرتضى: "أنت عيل صايع وبلطجى، ولما تدخل معركة شوف خصمك الأول مين، والدولة فيها قانون ضد أمثالك.. أنت عايز تبقى نخنوخ الجديد بس نخنوخ دخل السجن واخد على قفاه وطلع".

وتابع: "طلعتك قبل كده من السجن 4 مرات من قبل لأنني احرتم عائلتك بشكل كبير، لكنك من المواضح تحتاج إلى تربية من جديد".

وأكمل رئيس الزمالك: "بتاجر باسم الراجل إبراهيم العرجانى عمال تقول هوا اللى مساعدك يا كداب العرجانى ميعرفكش وبحذرك تتكلم عنه تاني".