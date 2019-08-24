شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يبحث عن مهاجم أفريقى.. وفارياس يرفض "المحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو نادى طلائع الجيش البحث عن مهاجم أفريقى تمهيداً للتعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلى لتدعيم خط هجوم الفريق، لاسيما بعد رحيل مصطفى محمد هداف الطلائع الموسم الماضى برصيد 12 هدفاً وانتهاء إعارته من الزمالك.

ورفض البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لطلائع الجيش، فكرة التعاقد مع مهاجم محلى، مؤكداً أن الأسماء المطروحة لن تصنع الفارق مع الفريق فى الموسم الجديد، وشدد على ضرورة جلب مهاجم قوى يجيد ضربات الرأس ليستطيع الاعتماد عليه بشكل أساسى فى مباريات الدورى.

ويمتلك طلائع الجيش فى قائمته أربعة لاعبين أجانب هم التونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق والجابونى فرانك ستيفن والسنغالى تالا نداى، ويحق له التعاقد مع لاعب آخر مثلما تنص لائحة القيد فى اتحاد الكرة بالموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.