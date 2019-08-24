شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يستغل إجازة الأهلي ويسافر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، إلى مسقط رأسه المغرب لقضاء إجازة هناك، بعد حصول فريقه على راحه من التدريبات لمدة 3 أيام.

واستبعد الجهاز الفنى المؤقت بقيادة محمد يوسف أزارو من مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان، التى أقيمت أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى جاءت ضمن مباريات دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الفريق الأحمر بـ9 أهداف نظيفة ،بعد حسم مباراة الذهاب برباعية. واستطاع الأهلى أن يحقق أكبر انتصاراته التاريخية خلال مشاركاته الأفريقية، حيث لم يسبق للفريق الأحمر وأن حقق هذه النتيجة من قبل.

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